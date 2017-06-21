Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат мира по баскетболу 3х3

В Нанте (Франция) завершился мужской турнир на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Первое место заняла сборная Сербии.

В финале сербы обыграли сборную Голландии со счетом 21:18. В матче за третье место сборная Франции обыграла сборную Словении со счетом 18:17.

Напомним, что баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020 в Токио.

Баскетбол 3х3. Чемпионат мира

Мужчины

Нант (Франция)

Финал

Сербия – Голландия – 21:18

Матч за третье место

Франция – Словения – 18:17