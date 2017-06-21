Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат мира по баскетболу 3х3
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Нанте (Франция) завершился
мужской турнир на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Первое место заняла
сборная Сербии.
В финале сербы обыграли
сборную Голландии со счетом 21:18. В матче за третье место сборная Франции
обыграла сборную Словении со счетом 18:17.
Напомним, что баскетбол 3х3
вошел в программу Олимпиады-2020 в Токио.
Баскетбол 3х3. Чемпионат
мира
Мужчины
Нант (Франция)
Финал
Сербия – Голландия – 21:18
Матч за третье место
Франция – Словения – 18:17
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