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Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат мира по баскетболу 3х3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Нанте (Франция) завершился мужской турнир на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Первое место заняла сборная Сербии.

В финале сербы обыграли сборную Голландии со счетом 21:18. В матче за третье место сборная Франции обыграла сборную Словении со счетом 18:17.

Напомним, что баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020 в Токио.

Баскетбол 3х3. Чемпионат мира

Мужчины

Нант (Франция)

Финал

Сербия Голландия – 21:18

Матч за третье место

Франция – Словения – 18:17

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