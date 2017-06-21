Германия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура группового
турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Дании
завершился убедительной победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 3:0 в
пользу сборной Германии.
В составе победителей
отличились Дэйви Зельке, Марк-Оливер Кемпф и Надим Амири. Немцы с шестью очками
возглавили турнирную таблицу группы С. У датчан ноль очков и последнее место.
Напомним, в полуфинал выходит лидер каждой из трех групп и лучшая вторая
команда.
Молодежный чемпионат Европы
Краков (Польша)
Группа С
2-й тур
Германия – Дания – 3:0
Голы: Зельке, 53, Кемпф, 73,
Амири, 79
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