Ассистент Итудиса поработает в «Клипперс» в Летней лиге НБА

Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, будет работать в тренерском штабе «Лос-Анджелес Клипперс» в Летней лиге НБА.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля, а участие в нем примут 24 команды НБА.

«Европейского специалиста в «Клипперс» пригласили ради свежих идей и привнесения европейской философии баскетбола в команду», - сообщает официальный сайт ЦСКА.