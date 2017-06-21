Ассистент Итудиса поработает в «Клипперс» в Летней лиге НБА
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, будет работать в тренерском штабе «Лос-Анджелес
Клипперс» в Летней лиге НБА.
Турнир пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля, а участие в нем примут 24 команды
НБА.
«Европейского
специалиста в «Клипперс» пригласили ради свежих идей и привнесения европейской
философии баскетбола в команду», - сообщает официальный сайт ЦСКА.
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