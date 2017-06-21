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Ассистент Итудиса поработает в «Клипперс» в Летней лиге НБА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, будет работать в тренерском штабе «Лос-Анджелес Клипперс» в Летней лиге НБА.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля, а участие в нем примут 24 команды НБА.

«Европейского специалиста в «Клипперс» пригласили ради свежих идей и привнесения европейской философии баскетбола в команду», - сообщает официальный сайт ЦСКА.

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