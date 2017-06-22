Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДР

Источник:  The GuardianКомментарии

Часть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что с такой инициативой выступил министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван. Он надеется, что это поможет наладить отношения двух стран. Впрочем, этот вопрос еще будет обсуждаться во время визита президента МОК Томаса Баха в Южную Корею.

Кроме того, министр предлагает заявить на женский хоккейный турнир объединенную команду Северной и Южной Кореи.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всехБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв.Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееВидеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееКорейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр.Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?ФХР представила в Минспорта расширенный список 50-ти кандидатов в сборную на следующий, олимпийский сезон.Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккеюМинистерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Мари Дорен Абер: Возможно, я завершу карьеру после Олимпиады-2018Титулованная французская биатлонистка Мари Дорен Абер может уйти из большого спорта после Олимпиады в Пхенчхане.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Олег Кожемяко: Сахалин готовится к приему спортсменов перед ОлимпиадойГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поделился мнением о развитии зимних видов спорта в Сахалине.«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018В первый день Петербургского международного экономического форума о спорте уже говорили много.Мартен Фуркад: Не знаю, смогу ли я быть знаменосцем на Олимпиаде в ПченчханеДвукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что пока не знает, сможет ли быть знаменосцем сборной на ОИ-2018 в Пченчхане.Александр Жуков: Будем использовать базы на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, чтобы правильно подвести спортсменов к ОИ-2018Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о подготовке сборной России в Олимпиаде в Южной Корее.Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допингаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменовГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: Если Россия не выступит на Олимпиаде-2018, соревнования лишатся интереса и смыслаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказываетсяЛучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.
Футбол
Бруну Алвеш: Было непросто действовать против россиян, трибуны им здорово помогали
Лыжный спорт
Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДР
Футбол
Германия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы
Футбол
Акино – лучший игрок матча Мексика – Новая Зеландия
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018