Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДР

Часть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что с такой инициативой выступил министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван. Он надеется, что это поможет наладить отношения двух стран. Впрочем, этот вопрос еще будет обсуждаться во время визита президента МОК Томаса Баха в Южную Корею.

Кроме того, министр предлагает заявить на женский хоккейный турнир объединенную команду Северной и Южной Кореи.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.