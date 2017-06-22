Бруну Алвеш: Было непросто действовать против россиян, трибуны им здорово помогали

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) во втором туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Первый тайм получился очень хорошим в нашем исполнении, содержательным, – сказал Алвеш в интервью «Газете.Ru». – Победили мы по праву. Нам очень помог быстрый гол, после него стало легче удерживать игру под своим контролем.

Хотя было непросто действовать против хозяев, трибуны им здорово помогали. Понимаете, у нас не было другого пути, кроме как брать три очка. Ведь в первом туре мы смогли добиться лишь ничьей.

– Лично вас отнюдь не все ожидали увидеть в стартовом составе. Каково это — выступать за сборную на таком уровне в 35 лет?

– На самом деле я всегда готов играть. Каждый из нас приезжает в сборную с большим желанием, жаждет отдать делу всего себя. Это не просто слова, поверьте. Очень рад, что наставник Фернанду Сантуш вновь доверил мне ответственную позицию. Знаю, что надо работать на тренировках еще больше. Даже в моем возрасте не поздно учиться футбольным премудростям, оттачивать навыки. Учеба продолжается, пока длится карьера.