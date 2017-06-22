«Тенерифе» обыграл «Хетафе» в первом матче финала плей-офф за выход в примеру

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Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».

18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако» «Монако» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» 18-летним нападающим Жорди Мбула. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию из-за проблем с законом.

Ибрагимович хочет перейти в «Реал» 35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует вернуться в испанскую примеру.

Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрока Полузащитник «ПCЖ» и сборной Италии Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».

«Никто не откажется от такого игрока». Агуэро – о возможном трансфере Месси Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал слухи вокруг английского клуба.

Представители «Интера» и «Барселоны» обсудили трансфер Иньесты Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перебраться в серию А.

«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евро Как сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».

«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается Руководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.

Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями в неуплате налогов, сообщает AS.

Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале» Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.

Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал» Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.

Моуринью не хочет видеть Роналду в «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступает против возвращения в команду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают португальские СМИ.

Константин Генич: Кому нужен Роналду? Был бы свободным агентом – другое дело Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не покинет чемпионат Испании.

Юрист: Скорее всего, Роналду отделается штрафом Юрист Давид Капианидзе поделился мнением об обвинениях в неуплате налогов в адрес нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ» Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.