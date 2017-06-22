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«Тенерифе» обыграл «Хетафе» в первом матче финала плей-офф за выход в примеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Тенерифе» и «Хетафе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тенерифе».

В составе победителей единственный мяч забил Хорхе Саэнс. Ответный матч состоится  24 июня на поле «Хетафе».

Плей-офф за выход в примеру

Финал

Первый матч

«Тенерифе» - «Хетафе» - 1:0

Гол: Саэнс, 22.

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