«Тенерифе» обыграл «Хетафе» в первом матче финала плей-офф за выход в примеру
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Тенерифе» и «Хетафе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тенерифе».
В составе победителей единственный
мяч забил Хорхе Саэнс. Ответный матч состоится 24 июня на поле «Хетафе».
Плей-офф за выход в примеру
Финал
Первый матч
«Тенерифе» - «Хетафе» - 1:0
Гол: Саэнс, 22.
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