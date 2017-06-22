Рафаэль Маркес: Собираемся обыграть Россию
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил, что матч с Россией будет непростым.
– Игра против домашней команды турнира будет непростой.
– Что знаете о сборной России?
– Довольно сильная и цельная команда. Мексике будет нелегко.
– Довольно сильная и цельная команда. Мексике будет нелегко.
– Цель Мексики выиграть - Кубок конфедераций?
– Да, мы верим в нашу работу, в команду, и для начала собираемся завоевать три очка в следующей игре.
Напомним, матч Мексика - Россия состоится 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.
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