Рафаэль Маркес: Собираемся обыграть Россию

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил, что матч с Россией будет непростым.

– Игра против домашней команды турнира будет непростой.

– Что знаете о сборной России?

– Довольно сильная и цельная команда. Мексике будет нелегко.

– Цель Мексики выиграть - Кубок конфедераций?

– Да, мы верим в нашу работу, в команду, и для начала собираемся завоевать три очка в следующей игре.

Напомним, матч Мексика - Россия состоится 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.