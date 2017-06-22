Рауль Хименес: С Россией выйдем будто на последний матч
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес считает, что в матче с Россией нужно побеждать, несмотря на то, что команде будет достаточно ничьей для выхода в плей-офф.
- Вам хватит ничьей, чтобы выйти из группы.
- Да, но мы выйдем играть на победу. Наша цель - победить, сыграть будто это последний матч. Мы уверены в себе.
- Вас удивил гол и уровень Новой Зеландии?
- Да, мы ждали сложный матч. Соперник показал хорошую игру, несколько хороших атак. Но после перерыва мы были готовы предпринять любые усилия, чтобы переломить ход игры.
Напомним, матч Мексика - Россия состоится 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.
Матч
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Голы
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Состав
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
Предупреждения:
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция