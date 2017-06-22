Рауль Хименес: С Россией выйдем будто на последний матч

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес считает, что в матче с Россией нужно побеждать, несмотря на то, что команде будет достаточно ничьей для выхода в плей-офф.

- Первый гол придал уверенность команде, во втором тайме уже спокойнее контролировали мяч, так как поняли, как играет Новая Зеландия, - рассказал Хименес о ключевом моменте игры.

- Вам хватит ничьей, чтобы выйти из группы. - Да, но мы выйдем играть на победу. Наша цель - победить, сыграть будто это последний матч. Мы уверены в себе.

- Вас удивил гол и уровень Новой Зеландии?

- Да, мы ждали сложный матч. Соперник показал хорошую игру, несколько хороших атак. Но после перерыва мы были готовы предпринять любые усилия, чтобы переломить ход игры.

Напомним, матч Мексика - Россия состоится 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.