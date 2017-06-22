Энтони Хадсон: Стычки в конце матча доказали, что мы заставили мексиканцев психовать
Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился
впечатлениями после матча со сборной Мексики на Кубке конфедераций. Напомним,
что его команда уступила со счетом 1:2.
В конце матч был на некоторое время прерван из-за потасовки
игроков.
«Что касается потасовки в конце матча, то я не хочу об этом
говорить. Эти стычки доказали, что мы заставили соперника психовать. Мы довели
мексиканцев до предела. Но я хотел бы говорить о самом матче, потому что
позитива достаточно.
Я горд: все СМИ до матча говорили, что у нас нет никаких шансов,
вообще никаких – просто ноль. А теперь посмотрите, как играла наша команда.
Прекрасно играла. Именно так, как сегодня, мы должны были сыграть против
России. А первый тайм в Санкт-Петербурге был очень плохим.
Но,
конечно, я разочарован результатом. Моя команда играла просто блестяще. В
первом тайме мы переиграли такую сильную сборную, как Мексика. Это очень
сильная команда, и мы боролись до конца. Я смотрел на ребят после матча и видел
только разочарование. А все потому, что мы реально могли добиться хорошего
результата», - цитирует Хадсона «Р-Спорт».
Встреча, прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил окончательный счет встречи.
Таким образом, сборная Мексики
набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду
Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка.
Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась
шансов на выход в плей-офф турнира.
В субботу, 24 июня, в последних
матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а
новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся
в 18:00 по московскому времени.
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1) Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1). Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д. Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90 Бакари Гассама (Гамбия) 21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Бакари Гассама (Гамбия)
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция