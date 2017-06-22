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Энтони Хадсон: Стычки в конце матча доказали, что мы заставили мексиканцев психовать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился впечатлениями после матча со сборной Мексики на Кубке конфедераций. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

В конце матч был на некоторое время прерван из-за потасовки игроков.

«Что касается потасовки в конце матча, то я не хочу об этом говорить. Эти стычки доказали, что мы заставили соперника психовать. Мы довели мексиканцев до предела. Но я хотел бы говорить о самом матче, потому что позитива достаточно.

Я горд: все СМИ до матча говорили, что у нас нет никаких шансов, вообще никаких – просто ноль. А теперь посмотрите, как играла наша команда. Прекрасно играла. Именно так, как сегодня, мы должны были сыграть против России. А первый тайм в Санкт-Петербурге был очень плохим.

Но, конечно, я разочарован результатом. Моя команда играла просто блестяще. В первом тайме мы переиграли такую сильную сборную, как Мексика. Это очень сильная команда, и мы боролись до конца. Я смотрел на ребят после матча и видел только разочарование. А все потому, что мы реально могли добиться хорошего результата», - цитирует Хадсона «Р-Спорт».

Встреча, прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Мексики набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка. Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В субботу, 24 июня, в последних матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.

Матч

Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)

Голы

Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).

Состав

Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.

Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд

Предупреждения:

дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90

Судья:

Бакари Гассама (Гамбия)

Место и дата

21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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