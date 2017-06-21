Установлен новый рекорд Кубков конфедераций
Гол капитана сборной Новой Зеландии Криса Вуда в конце первого тайма в матче с Мексикой оборвал безголевую пятиматчевую серию новозеландцев на Кубках конфедераций.
Последний раз новозеландцы забивали на Кубке конфедераций-2003 в ворота колумбийцев. На КК-2009 в ЮАР они обошлись без голов в трех матчах, и вот, наконец, в Сочи их «прорвало», и футболисты с далеких островов завершили голевую «засуху» на отметке 555 минут.
Матч
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Голы
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Состав
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
Предупреждения:
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция