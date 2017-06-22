Андрей Кириленко: Мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы женской сборной России на чемпионате мира по баскетболу 3х3.

«Поздравляю наших девушек с заслуженной победой! Они – молодцы! Всего две недели назад баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они – лучшие в мире.

Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта. А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня – от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную», - приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.