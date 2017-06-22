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Андрей Кириленко: Мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы женской сборной России на чемпионате мира по баскетболу 3х3.

«Поздравляю наших девушек с заслуженной победой! Они – молодцы! Всего две недели назад баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они – лучшие в мире.

Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта. А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня – от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную», - приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

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