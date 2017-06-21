Роналду впервые забил гол Акинфееву

В матче России с Португалией был забит всего один мяч, зато многое было впервые.

Впервые сборная Португалии забила гол в ворота нашей сборной у нас в стране. До этого четырежды приезжали гости из-за Пиренеев к нам и за 360 минут ни разу не смогли забить голов, и, соответственно, побед у них также не было.

Но вот приехал Криштиану Роналду и на 8-й минуте все эти результаты перечеркнул ударом головы, испортив Игорю Акинфееву юбилей – сотую игру за сборную России.

Кстати, Роналду впервые забивает Акинфееву, до этого в трех противостояниях сборных португалец не забивал нашему лучшему голкиперу. А три гола в Лиге чемпионов (в феврале-марте 2012 года) Роналду забил второму вратарю армейцев Сергею Чепчугову. В октябре 2004 года Роналду отправил 2 мяча в ворота россиян, но тогда в воротах сборной России играл Вячеслав Малафеев.