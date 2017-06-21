Роналду впервые забил гол Акинфееву
В матче России с Португалией был забит всего один мяч, зато многое было впервые.
Впервые сборная Португалии забила гол в ворота нашей сборной у нас в стране. До этого четырежды приезжали гости из-за Пиренеев к нам и за 360 минут ни разу не смогли забить голов, и, соответственно, побед у них также не было.
Но вот приехал Криштиану Роналду и на 8-й минуте все эти результаты перечеркнул ударом головы, испортив Игорю Акинфееву юбилей – сотую игру за сборную России.
Кстати, Роналду впервые забивает Акинфееву, до этого в трех противостояниях сборных португалец не забивал нашему лучшему голкиперу. А три гола в Лиге чемпионов (в феврале-марте 2012 года) Роналду забил второму вратарю армейцев Сергею Чепчугову. В октябре 2004 года Роналду отправил 2 мяча в ворота россиян, но тогда в воротах сборной России играл Вячеслав Малафеев.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция