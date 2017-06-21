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Роналду впервые забил гол Акинфееву

Григорий Королев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче России с Португалией был забит всего один мяч, зато многое было впервые.

Впервые сборная Португалии забила гол в ворота нашей сборной у нас в стране. До этого четырежды приезжали гости из-за Пиренеев к нам и за 360 минут ни разу не смогли забить голов, и, соответственно, побед у них также не было.

Но вот приехал Криштиану Роналду и на 8-й минуте все эти результаты перечеркнул ударом головы, испортив Игорю Акинфееву юбилей – сотую игру за сборную России.

Кстати, Роналду впервые забивает Акинфееву, до этого в трех противостояниях сборных португалец не забивал нашему лучшему голкиперу. А три гола в Лиге чемпионов (в феврале-марте 2012 года) Роналду забил второму вратарю армейцев Сергею Чепчугову. В октябре 2004 года Роналду отправил 2 мяча в ворота россиян, но тогда в воротах сборной России играл Вячеслав Малафеев.

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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