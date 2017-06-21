Новозеландцы первыми проиграли на Кубках конфедераций 10 матчей
Проиграв во втором туре Кубка конфедераций-2017 мексиканцам 1:2, сборная Новой Зеландии переписала на себя еще один рекорд – они первыми проиграли на турнирах 10 матчей.
Для этого новозеландцам понадобилось всего 11 матчей. До игры с Мексикой новозеландцы делили этот рекорд – 9 поражений с Японией, которая их потерпела в 16 играх.
Матч
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Голы
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Состав
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
Предупреждения:
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция