Новозеландцы первыми проиграли на Кубках конфедераций 10 матчей

Проиграв во втором туре Кубка конфедераций-2017 мексиканцам 1:2, сборная Новой Зеландии переписала на себя еще один рекорд – они первыми проиграли на турнирах 10 матчей.

Для этого новозеландцам понадобилось всего 11 матчей. До игры с Мексикой новозеландцы делили этот рекорд – 9 поражений с Японией, которая их потерпела в 16 играх.