Сборная России отменила тренировку в Москве в четверг

Сборная России отменила запланированную ранее тренировку в Москве на стадионе ЦСКА в четверг. Об этом сообщает официальный сайт РФС.



Сообщается, что вместо этого футболисты проведут в спортивных залах отеля восстановительную тренировку, которая будет закрытой для СМИ. Во второй половине дня команда вылетит в Казань.

Напомним, что накануне сборная России уступила сборной Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1.