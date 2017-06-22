Сборная России отменила тренировку в Москве в четверг
Сборная России отменила
запланированную ранее тренировку в Москве на стадионе ЦСКА в четверг. Об этом
сообщает официальный сайт РФС.
Сообщается, что вместо этого
футболисты проведут в спортивных залах отеля
восстановительную тренировку, которая будет закрытой для СМИ. Во второй
половине дня команда вылетит в Казань.
Напомним, что накануне сборная России уступила сборной Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция