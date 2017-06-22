Маринато Гилерме: Нам надо отдохнуть и понять, что мы неправильно сделали
Голкипер сборной России Маринато Гилерме после матча с
Португалией (0:1) поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Мексики.
«С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня,
до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы неправильно сделали.
Самое главное - мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам
надо выходить в следующую фазу турнира», - цитирует Гилерме ТАСС.
Напомним, матч Россия – Мексика состоится 24 июня в Казани.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция