Пепе: Сборная России доставила немало проблем, но мы смогли победить
Защитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от
победы над сборной России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка
конфедераций.
«Мы знали, насколько значима эта игра, я хотел бы
отметить работу всей команды. Соперник доставил немало проблем, но мы смогли
победить.
Мы играли против хозяина турнира, в футболе иногда необходимо терпеть. Мы максимально серьезно отнеслись к игре, знали ее важность, приложили все усилия, чтобы победить», - сказал Пепе ТАСС.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция