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Пепе: Сборная России доставила немало проблем, но мы смогли победить

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от победы над сборной России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы знали, насколько значима эта игра, я хотел бы отметить работу всей команды. Соперник доставил немало проблем, но мы смогли победить.

Мы играли против хозяина турнира, в футболе иногда необходимо терпеть. Мы максимально серьезно отнеслись к игре, знали ее важность, приложили все усилия, чтобы победить», - сказал Пепе ТАСС.

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Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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