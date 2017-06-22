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Геннадий Головкин: Рефери преждевременно остановил бой Ковалев - Уорд, но я не увидел прогресса у Сергея

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился своим мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.

- Это была великолепная битва. Сергей - Это Сергей. Я не увидел у него большого прогресса. Ковалев остался прежним. Андре перебоксировал его, он очень умный парень.

Я не рефери, я боец. На мой взгляд, бой остановили рановато. Все-таки корпус - это не голова. Рефери вполне мог отсчитать нокдаун, и если бы после этого Ковалев выглядел столь же плохо - завершить поединок, - рассказал Головкин.

Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Ранее, в ноябре 2016 года Уорд победил Ковалева по очкам единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах).

Геннадий Головкин 16 сентября в Лас-Вегасе проведет свой следующий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. 

Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером

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