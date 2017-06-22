Хуан Карлос Осорио: Я потерял контроль над собой, но помощник главного тренера Новой Зеландии оскорблял меня

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями после матча со сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций (2:1). Он прокомментировал возникавшие во время матча конфликты.

«Я прошу у всех прощения, что вышел из себя в первом тайме, потерял контроль над собой. Я не должен был себя так вести. Нам нужно уважать друг друга. Я по-прежнему считаю, что нечестно было бить по воротам после падения Сальседо. Я кричал, чтобы игру остановили. Но ничего не произошло.

Впрочем, я хочу сказать, что ассистент сборной Новой Зеландии тоже виноват в эпизоде. Я слышал от него оскорбления, которые он произнес на испанском языке. Повторить их здесь я просто не имею права. Поверьте, было, мягко говоря, не слишком культурно. Пусть это останется на его совести», - цитирует Осорио «Р-Спорт».

Встреча, прошедшая в среду в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась волевой победой мексиканцев со счетом 2:1. На 42-й минуте отличился нападающий новозеландцев Крис Вуд. На 54-й минуте мексиканский форвард Рауль Хименес восстановил равенство, а на 72-й минуте другой нападающий Орибе Перальта установил окончательный счет встречи.

Таким образом, сборная Мексики набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице группы А лидирующую команду Португалии. На третье место опустилась сборная России, у которой три очка. Сборная Новой Зеландии, не имеющая после двух туров очков, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В субботу, 24 июня, в последних матчах группового этапа сборная Мексики в Казани сыграет с россиянами, а новозеландцы в Санкт-Петербурге сразятся с португальцами. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.