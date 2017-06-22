Бернарду Силва: Сборные России и Мексики разные, но обе сильные

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Не всегда удавалось контролировать всю игру, но главное, что мы смогли взять три очка.

Получились два разных тайма. Мы хотели атаковать и контролировать игру больше, чем получилось, но мы провели хороший матч.

Сборные России и Мексики разные, но обе сильные, и я не знаю, какая сильнее. Они обе доставили много проблем нашей команде», - приводит слова Силвы ТАСС.