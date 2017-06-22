Бернарду Силва: Сборные России и Мексики разные, но обе сильные
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился
впечатлениями от победы над командой России (1:0) в матче второго тура
группового этапа Кубка конфедераций.
Не всегда удавалось контролировать всю игру, но главное, что
мы смогли взять три очка.
Получились два разных тайма. Мы хотели атаковать и
контролировать игру больше, чем получилось, но мы провели хороший матч.
Сборные России и Мексики разные, но обе сильные, и я не знаю, какая сильнее. Они обе доставили много проблем нашей команде», - приводит слова Силвы ТАСС.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция