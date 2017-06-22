Хуан Карлос Осорио: В матче с Россией настраиваемся только на победу
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер сборной
Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной России.
Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.
«Мы понимаем, что матч с
командой России будет очень сложным. Тем более, вашу команду будет поддерживать
весь стадион. Но мы всегда играем в атакующий футбол, и не собираемся изменять
своим принципам. Настраиваемся только на победу, и никто даже не думает о том,
что нас устраивает ничья», - цитирует Осорио «Р-Спорт».
Матч Мексика – Россия состоится 24 июня. Начало в 18:00 по Москве.
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