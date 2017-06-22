В четверг Дональд Трамп примет в Белом доме главу МОК Томаса Баха
Источник: AFPКомментарии
Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 июня примет в
Белом доме главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха,
сообщает AFP.
На повестке дня будет поднят вопрос о возможно проведении
Олимпийских игр-2024 в Лос-Анджелесе.
Напомним, помимо Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024 претендует
Париж. Выборы хозяйки Олимпиады 2024 года состоятся 13 июня в Лиме.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически