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В четверг Дональд Трамп примет в Белом доме главу МОК Томаса Баха

Источник:  AFPКомментарии

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 июня примет в Белом доме главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает AFP.

На повестке дня будет поднят вопрос о возможно проведении Олимпийских игр-2024 в Лос-Анджелесе.

Напомним, помимо Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024 претендует Париж. Выборы хозяйки Олимпиады 2024 года состоятся 13 июня в Лиме.

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