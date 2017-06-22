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Мониша Кальтенборн уволена с поста руководителя «Заубера»

Источник:  «Заубер»Комментарии

Руководитель гоночной команды «Заубер» Мониша Кальтенборн уволена со своего поста, об этом сообщил Паскаль Пиччи, председатель правления компании Longbow Finance, которая владеет швейцарской командой.

«С сожалением сообщаем, что по обоюдному согласию из-за разногласий во взглядах на будущее компании Мониша Кальтенборн немедленно покидает свой пост руководителя гоночной команды «Заубер». Мы благодарны ей за многолетнее сотрудничество и желаем всего наилучшего в будущем. Ее приемник будет объявлен в ближайшее время. Тем временем мы желаем команде удачи в Гран-при Азербайджана», - сообщает Паскаль Пиччи на официальном сайте швейцарской команды.

Напомним, Кальтенборн начала работу в «Заубере» в 2010 году и стала первой женщиной-руководителем команды Формулы-1.

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