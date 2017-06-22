«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»
Источник: Catalunya RadioКомментарии
Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, Роберто Манчини обратился к
руководству клуба с намерениями купить 21-летнего футболиста.
«Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро,
которые сине-гранатовые хотят выручить от продажи игрока.
Напомним, минувший сезон Мунир провел на правах аренды в «Валенсии», за «летучих мышей» форвард сыграл 36 матчей, забил семь мячей и отдал три результативных передачи.
Стоит отметить, что за основной состав «Барселоны» нападающий забил десять голов и отдал десять голевых передач в 45 матчах.
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