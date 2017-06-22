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«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»

Источник:  Catalunya RadioКомментарии

Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, Роберто Манчини обратился к руководству клуба с намерениями купить 21-летнего футболиста.

«Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро, которые сине-гранатовые хотят выручить от продажи игрока.

Напомним, минувший сезон Мунир провел на правах аренды в «Валенсии», за «летучих мышей» форвард сыграл 36 матчей, забил семь мячей и отдал три результативных передачи.

Стоит отметить, что за основной состав «Барселоны» нападающий забил десять голов и отдал десять голевых передач в 45 матчах. 

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