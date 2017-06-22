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Защитник «Андерлехта» Де Майо перешел в «Болонью»

Источник:  ФК «Андерлехт»Комментарии

Центральный защитник «Андерлехта» Себастьян Де Майо перешел в «Болонью», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

30-летний француз стал игроком «Андерлехта» минувшим летом, перейдя из «Дженоа», после чего был отдал в аренду «Фиорентине». В составе «фиалок» в минувшем сезоне Себастьян принял участие в шести матчах.

Стоимость сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, бельгийский клуб выручил порядка двух миллионов евро.

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