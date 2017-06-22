Защитник «Андерлехта» Де Майо перешел в «Болонью»
Источник: ФК «Андерлехт»Комментарии
Центральный защитник «Андерлехта» Себастьян Де Майо перешел в
«Болонью», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
30-летний француз стал игроком «Андерлехта» минувшим летом,
перейдя из «Дженоа», после чего был отдал в аренду «Фиорентине». В составе «фиалок»
в минувшем сезоне Себастьян принял участие в шести матчах.
Стоимость сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, бельгийский клуб выручил порядка двух миллионов евро.
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