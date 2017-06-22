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Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Тед Линдсей Трофи», как лучший хоккеист сезона по итогам голосования членов профсоюза, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Первую личную награду Макдэвиду вручил сам Тед Линдсей, чье имя носит этот трофей. 

Макдэвид сыграл все 82 матча регулярки и набрал в них 100 (30+70) очков. В качестве капитана «Ойлерз» он помог команде впервые за 11 лет выйти в плей-офф. 

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