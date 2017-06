Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

Сегодня, 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Тед Линдсей Трофи», как лучший хоккеист сезона по итогам голосования членов профсоюза, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Первую личную награду Макдэвиду вручил сам Тед Линдсей, чье имя носит этот трофей.

Connor McDavid wins the Ted Lindsay Award as the Most Outstanding Player as voted by the @NHLPA. #NHLAwards pic.twitter.com/jiSa3rMcii