Патрис Бержерон завоевал «Селки Трофи»

Сегодня, 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Селки Трофи», как лучший нападающий оборонительного плана, получил игрок «Бостона» Патрис Бержерон.

Награду Бержерону вручил легенда «Монреаля» Боб Гейни.

The forward who best excels at defensive aspects of the game is Patrice Bergeron. #NHLAwards pic.twitter.com/q23qI9z5gf