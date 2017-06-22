Брент Бернс признан лучшим защитником НХЛ минувшего сезона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Норрис
Трофи», как лучший защитник сезона-2016/17, получил игрок «Сан-Хосе» Брент Бернс.
Награду Бернсу вручил трехкратный ее обладатель Дени Потвен.
Brent Burns is the League’s top defenseman! #NHLAwards pic.twitter.com/RPcRRzDwdM— NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
32-летний хоккеист впервые в
карьере получил эту награду. В минувшем сезоне Брент стал самым результативным
защитником, набрав 76 очков.
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