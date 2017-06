Остон Мэттьюз – лучший новичок НХЛ в сезоне-2016/17

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона-2016/17, получил нападающий «Торонто» Остон Мтэттьюз.

Первый номер прошлогоднего драфта в этом сезоне забил 40 голов и набрал 69 очков в 82 матчах.

Your rookie of the year – with 40 goals in his first season – is none other than Auston Matthews. #NHLAwards pic.twitter.com/ZczHltB0M9