«Джек Адамс Эворд» достался наставнику «Коламбуса» Торторелле

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Приз Джека Адамса», как лучший тренер сезона-2016/17, получил наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.

It was a great year for the @BlueJacketsNHL, and that’s why John Tortorella is the Jack Adams Award winner. #NHLAwards pic.twitter.com/UZI7PqWLAw