Крэйг Андерсон стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Билл Мастертон трофи», как самый преданный хоккею игрок в сезоне-2016/17, получил голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон.

For his incredible perseverance and dedication to hockey, Craig Anderson wins the Bill Masterton Memorial Trophy. #NHLAwards pic.twitter.com/6MP4dHhyQU — NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.

Напомним, 35-летний Андерсон в октябре минувшего года покинул команду, чтобы провести время с женой, которая борется с редкой формой рака. Но через некоторое время Крэйг вернулся в команду из-за того, что основной голкипер «Сенаторз» Эндрю Хаммонд получил травму. Андерсон помог «Оттаве» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли.