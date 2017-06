Крэйг Андерсон стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Билл Мастертон трофи», как самый преданный хоккею игрок в сезоне-2016/17, получил голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон.

For his incredible perseverance and dedication to hockey, Craig Anderson wins the Bill Masterton Memorial Trophy. #NHLAwards pic.twitter.com/6MP4dHhyQU