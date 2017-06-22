Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Везина Трофи», как самому лучшему вратарю сезона-2016/17, достался голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.

В текущем сезоне Бобровский провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 41 из которых завершилась в пользу «Коламбуса». Он отыграл семь встреч «на ноль», отражая в среднем 93,1% бросков по своим воротам.

Стоит отметить, что Сергей уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году по итогам укороченного (из-за локаута) сезона.

Напомним, «Коламбус» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии первого раунда «Питтсбургу» (1-4).