Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ночь с 21 на 22 июня в
Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Везина
Трофи», как самому лучшему вратарю сезона-2016/17, достался голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.
В текущем сезоне Бобровский провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 41 из которых завершилась в пользу «Коламбуса». Он отыграл семь встреч «на ноль», отражая в среднем 93,1% бросков по своим воротам.
The League’s top netminder is BOBROVSKY! #NHLAwards pic.twitter.com/fbn4O1cXiU— NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
Стоит отметить, что Сергей уже становился обладателем «Везина
Трофи» в 2013 году по итогам укороченного (из-за локаута) сезона.
Напомним, «Коламбус» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли,
уступив в серии первого раунда «Питтсбургу» (1-4).
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