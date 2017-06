Годро обошел Тарасенко в борьбе за «Леди Бинг Трофи»

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Леди Бинг Трофи», как самый примерный игрок джентльменского поведения, получил форвард Джонни Годро.

В число номинантов также входил Владимир Тарасенко, который не смог приехать на церемонию вручения.

The guy’s all class. Johnny Gaudreau is the Lady Byng Trophy recipient. #NHLAwards pic.twitter.com/4BFUR1D3TX