Годро обошел Тарасенко в борьбе за «Леди Бинг Трофи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ночь с 21 на 22 июня в
Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Леди
Бинг Трофи», как самый примерный игрок джентльменского поведения, получил форвард
Джонни Годро.
В число номинантов также входил Владимир Тарасенко, который не смог приехать на церемонию вручения.
The guy’s all class. Johnny Gaudreau is the Lady Byng Trophy recipient. #NHLAwards pic.twitter.com/4BFUR1D3TX— NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
Напомним, в завершившемся сезоне Годро
набрал 61 очко в 72 матчах и заработал всего два малых штрафа.
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