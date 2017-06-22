Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в борьбе за «Харт Трофи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ночь с 21 на 22 июня в
Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Харт
Трофи», как самый лучший игрок сезона-2016/17, получил форвард «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид.
В число номинантов также вошли голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, которому достался «Везина Трофи» и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Connor McDavid is the MVP! #NHLAwards pic.twitter.com/kPznLok4cW— NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
Напомним, в завершившемся сезоне Макдэвид
сыграл все 82 матча регулярки и набрал в них 100 (30+70) очков. В качестве
капитана «Ойлерз» он помог команде впервые за 11 лет выйти в плей-офф.
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