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Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в борьбе за «Харт Трофи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Харт Трофи», как самый лучший игрок сезона-2016/17, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В число номинантов также вошли голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, которому достался «Везина Трофи» и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Напомним, в завершившемся сезоне Макдэвид сыграл все 82 матча регулярки и набрал в них 100 (30+70) очков. В качестве капитана «Ойлерз» он помог команде впервые за 11 лет выйти в плей-офф. 

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