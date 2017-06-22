Стали известны имена всех обладателей личных наград НХЛ
В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения
индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона-2016/17. «Советский спорт»
предлагает Вашему внимаю имена всех победителей.
«Арт Росс Трофи» (Наибольшее количество очков в регулярном чемпионате) – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
«Морис Ришар Трофи» (Лучший снайпер регулярного чемпионата) –
Сидни Кросби («Питтсбург»)
«Уильям Дженнингс Трофи» (Голкипер, пропустивший наименьшее
количество шайб) – Брэйден Холтби («Вашингтон»).
«Конн Смайт Трофи» (Самый ценный игрок плей-офф) – Сидни Кросби
(«Питтсбург»).
«Тед Линдсей Эворд» (Лучший хоккеист по мнению игроков) –
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
«Селки Трофи» (Лучший нападающий оборонительного
плана) – Патрис Бержерон («Бостон»).
«Норрис Трофи» (Лучший защитник) – Брент Бернс («Сан-Хосе»).
«Колдер Трофи» (Лучший новичок) – Остон Мэттьюз («Торонто»).
Лучший генеральный менеджер – Дэвид Пойл («Нэшвилл»).
«Джек Адамс Эворд» (Лучший тренер) – Джон Торторелла («Коламбус»).
«Билл Мастертон Трофи» (За преданность хоккею) –
Крэйг Андерсон («Оттава»).
«Леди Бинг Трофи» (За джентльменское поведение на
льду) – Джонни Годро («Калгари»).
«Везина Трофи» (Лучший вратарь) – Сергей Бобровский («Коламбус»).
«Харт Трофи» (Лучший игрок) – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).