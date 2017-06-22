Камерун – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Камеруна сыграет с командой Австралии.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Группу В с тремя очками возглавляет сборная Чили, которая в
первом туре обыграла Камерун (2:0), на втором месте, имея в активе также три
балла, расположилась Германия, обыгравшая Австралию (3:2).
Стоит отметить, что эти команды впервые встречаются между собой.
Матч
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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