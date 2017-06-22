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Камерун – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Австралии.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Группу В с тремя очками возглавляет сборная Чили, которая в первом туре обыграла Камерун (2:0), на втором месте, имея в активе также три балла, расположилась Германия, обыгравшая Австралию (3:2).

Стоит отметить, что эти команды впервые встречаются между собой.

Матч

Камерун - Австралия

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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