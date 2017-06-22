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Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России в Москве уступила команде Португалии с минимальным счетом.

В параллельном матче группы А Мексика одержала волевую победу над новозеландцами.

Германия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы.

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения индивидуальных наград о итогам сезона НХЛ.

Российский голкипер Сергей Бобровский  получил приз «Визина Трофи», как самый лучший голкипер завершившегося сезона.

А вот в борьбе за «Харт Трофи» Коннор Макдэвид обошел и Бобровского, и Сидни Кросби.

Лучшим же новичком сезона НХЛ назвала Остона Мэттьюза из «Торонто». 

«Джек Адам Эворд» достался наставнику «Коламбуса» Джону Торторелле.

Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3.

«Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро за игрока «Барселоны».

Президент США Дональд Трамп сегодня примет в Белом доме главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха

Руководитель гоночной команды «Заубер» Мониша Кальтенборн отправлена в отставку после семи лет работы.

Цитата дня: «Считаю, мы все сделали правильно», - Станислав Черчесов.

Видео дня: Гол Криштиану Роналду, который принес Португалии победу над Россией

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