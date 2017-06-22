22 июня «Спартак» проведет контрольный матч на базе в Тарасовке

Как сообщает пресс-служба «Спартака», сегодня, 22 июня, столичный клуб проведет контрольный матч с московской командой «Чертаново», которая выступает во втором дивизионе.

Отмечается, что встреча состоится на базе красно-белых в Тарасовке и стартует в 17:30 мск.

Также сообщается, что до 23 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а на следующий день отправится на сбор в австрийский Филлах на две недели.

Напомним, клуб проведет в Австрии два контрольных матча – 1 и 7 июля. Первый соперник столичной команды – сербский клуб «Вождовац», представляющий округ Белград.