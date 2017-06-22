Бобровский, Кучеров и Панарин вошли в символические пятерки прошедшего сезона НХЛ
Источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»Комментарии
Как сообщает официальный сайт «Чикаго», российские игроки голкипер Сергей Бобровский, форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в символические пятерки минувшего сезона НХЛ.
Отмечается, что голосование проводилось среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). По его результатам были сформированы две пятерки, включая вратарей.
Первая пятерка: Сергей Бобровский («Коламбус»); Брент Бернс («Сан-Хосе») - Эрик Карлссон («Оттава»); Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - Брэд Маршанд («Бостон») - Патрик Кейн («Чикаго»);
Вторая пятерка: Брэйден Холтби («Вашингтон»); Виктор Хедман («Тампа Бэй») - Данкан Кит («Чикаго»); Сидни Кросби («Питтсбург») - Никита Кучеров («Тампа Бэй») - Артемий Панарин («Чикаго»).
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