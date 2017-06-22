Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это Конор

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Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов 26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первый Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.

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Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулся Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.

Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с Мэйвезером Знаменитый актер, исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.

Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульным Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.

Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?

Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – цирк Бывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раунде Бывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.

Костя Цзю – о поединке Мэйвезера и Макгрегора: Тяжело обсуждать это событие Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе из России Костя Цзю высказался о поединке между американским боксером Флойдом Мэйвезером с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Виталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мира Непобежденный российский боец смешанного стиля – о предстоящем поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Флойд Мэйвезер-старший: Мой сын наизнанку вывернет Макгрегора. Я сам надеру Конору зад Отец и тренер знаменитого боксера Флойда Мэйвезера уверен в победе своего сына над Конором Макгрегором.

Тренер Джон Кавана: Для боя с Мэйвезером Макгрегор сделает любой вес Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавани поделился ожиданиями от боя своего подопечного с Флойдом Мэйвезером.

Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоится Американский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.

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