Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это Конор
Источник: BoxingsceneКомментарии
Оуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что его подопечный отправит в нокаут непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера.
«Не сомневаюсь, что у него это получится. Конечно, это непростая задача, но если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это Конор. Макгрегор часто шокирует мир. Думаю, ему понадобится несколько раундов», – цитирует специалиста BoxingScene.
Напомним, поединок, который пройдет по правилам бокса, состоится 26 августа.
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