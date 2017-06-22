Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Нисикори- : -Хачанов
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Теннис  Южный- : -Рублев
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это Конор

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Оуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что его подопечный отправит в нокаут непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера.

«Не сомневаюсь, что у него это получится. Конечно, это непростая задача, но если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это Конор. Макгрегор часто шокирует мир. Думаю, ему понадобится несколько раундов», – цитирует специалиста BoxingScene.

Напомним, поединок, который пройдет по правилам бокса, состоится 26 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спортаПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.Макгрегор украсил свой зал фреской, на которой избивает Мэйвезера (фото)Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор продолжает готовиться к боксерскому поединку против американца Флойда Мэйвезера-младшего, который состоится 26 августа на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе.Федор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоватьсяФедор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоватьсяФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.Емельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первыйРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулсяАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с МэйвезеромЗнаменитый актер, исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – циркБывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеАлександр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеБывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.Костя Цзю – о поединке Мэйвезера и Макгрегора: Тяжело обсуждать это событиеБывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе из России Костя Цзю высказался о поединке между американским боксером Флойдом Мэйвезером с чемпионом UFC Конором Макгрегором.Виталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираВиталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираНепобежденный российский боец смешанного стиля – о предстоящем поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Флойд Мэйвезер-старший: Мой сын наизнанку вывернет Макгрегора. Я сам надеру Конору задОтец и тренер знаменитого боксера Флойда Мэйвезера уверен в победе своего сына над Конором Макгрегором.Тренер Джон Кавана: Для боя с Мэйвезером Макгрегор сделает любой весТренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавани поделился ожиданиями от боя своего подопечного с Флойдом Мэйвезером.Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоитсяАмериканский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.Дэйна Уайт: Конор на 100% уверен, что отправит Флойда в нокаутГлава UFC Дэйна Уайт поделился своими ожиданиями от боя между Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором.Бой Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августаАмериканский боксер, 12-кратный чемпион мира Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.
Хоккей
Стали известны имена всех обладателей личных наград НХЛ
Хоккей
Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в борьбе за «Харт Трофи»
Хоккей
Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17
Хоккей
Крэйг Андерсон стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости