Ice Cube: Биллапс станет генеральным менеджером «Кливленда»

Рэп-исполнитель Ice Cube в интервью TMZ сообщил, что бывший защитник Чонси Биллапс займет пост генерального менеджера в «Кливленд Кавальерс».

Напомним, что ранее в «Кавальерс» эту должность занимал Дэвид Гриффин, однако после проигранного финала «Голден Стэйт Уоррирз» руководство приняло решение о его отставке.

Добавим, что ранее Биллапс никогда не работал на руководящей должности.