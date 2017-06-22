Сидни Кросби: Макдэвид заслужил свои награды

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал завоевание защитником «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида трофея «Харт Профи».

«Для меня было большой честью присутствовать в числе номинантов на «Харт Трофи». Коннор – великолепный игрок и своими действиями по ходу сезона заслужил трофей. Он много и упорно работал, уверен, что это не последняя его награда», - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Харт Трофи» - это индивидуальный приз лучшему игроку прошедшего сезона.

«Ойлерз» выбыли из розыгрыша плей-офф НХЛ во втором раунде, уступив в серии «Анахайм Дакс» со счетом 2-4.