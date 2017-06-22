Зинедин Зидан: Продление контракта с «Реалом»? О чем вы?
Источник: Cope.esКомментарии
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал подтверждать информацию о продлении контракта с мадридским клубом.
«Я продлеваю контракт с «Реалом»? Я не понимаю, о чем вы говорите», - цитирует Зидана Cope.
Отметим, что Зидан возглавил «Реал» в 2015 году, под его руководством «сливочные» дважды выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и суперкубок УЕФА.
Действующее соглашение Зидана рассчитано до июня 2018 года.
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