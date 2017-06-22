Вильфрид Тсонга: Порой соперник играет отлично и ничего тут не поделать

Французский теннисист Вильфрид Тсонга подвел итоги своего поражения от уроженца Люксембурга Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне.

«Жюль показал великолепный теннис. Иногда бывает так, что просто ничего не поделать с соперником, он играет сам хорошо и заставляет ошибаться тебя. Это поражение меня многому научит», - приводит слова Тсонги официальный сайт тура.

Мюллер за выход в полуфинал сыграет с победителем пары Джордан Томпсон – Сэм Куэрри.