Вильфрид Тсонга: Порой соперник играет отлично и ничего тут не поделать
Источник: ATPКомментарии
Французский теннисист Вильфрид Тсонга подвел итоги своего поражения от уроженца Люксембурга Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне.
«Жюль показал великолепный теннис. Иногда бывает так, что просто ничего не поделать с соперником, он играет сам хорошо и заставляет ошибаться тебя. Это поражение меня многому научит», - приводит слова Тсонги официальный сайт тура.
Мюллер за выход в полуфинал сыграет с победителем пары Джордан Томпсон – Сэм Куэрри.
Матч
Мюллер Ж. (Люксембург) - Тсонга Ж. (Франция) - 6:4, 6:4
Место и дата
21 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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