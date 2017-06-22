Сергей Евстигнеев: Российские ватерполисты сыграют на турнире в Италии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Евстигнеев заявил, что национальная команда сыграет на турнире в Италии перед чемпионатом мира в Будапеште.

«Мы отдохнем два дня после Мировой лиги, потом начнем подготовку на Круглом, которая займет шесть дней. Это будет больше физическая подготовка, чем теоретическая. Потом мы отправимся в Италию на четыре дня, сыграем там турнир и переедем в Будапешт.

В Италии сыграют американцы, австралийцы и греки. Нам будет полезно сыграть с такими сильными командами», - приводит слова Евстигнеева «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 17 по 30 июля.