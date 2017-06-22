Спортивный директор «Ромы» проведет в Петербурге переговоры по трансферу Маноласа

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Петербург, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».

Об этом сообщает Il Tempo. Зарплата Маноласа в петербургском клубе может составить 5 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в тридцать миллионов евро.

Напомним, ранее в «Зенит» перешли бывшие футболисты «Ростова» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также полузащитник «Терека» Далер Кузяев.

С лета 2017 года петербургский клуб возглавляет Роберто Манчини, который сменил отправленного в отставку Мирчу Луческу.