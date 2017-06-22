Спортивный директор «Ромы» проведет в Петербурге переговоры по трансферу Маноласа
Источник: Il TempoКомментарии
Спортивный директор «Ромы»
Рамон Мончи 22 июня прилетит в Петербург, чтобы провести переговоры по
трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».
Об этом сообщает Il Tempo. Зарплата Маноласа в петербургском клубе может составить 5
миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в тридцать миллионов евро.
Напомним, ранее в «Зенит» перешли бывшие футболисты «Ростова»
Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также полузащитник «Терека» Далер Кузяев.
С лета 2017 года петербургский клуб возглавляет Роберто
Манчини, который сменил отправленного в отставку Мирчу Луческу.
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