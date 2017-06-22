Федор Емельяненко — Мэтт Митрион. Прогноз «Советского спорта»

25 июня в Нью-Йорке состоится турнир Bellator 180, в рамках которого российский боец ММА Федор Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко верит в победу Последнего императора.

- Несмотря на то, что главным поединком турнира станет схватка ветеранов ММА Чела Соннена и Вандерлея Силвы, зрители ждут именно боя Федора Емельяненко — живой легенды смешанных единоборств. И это не зависит от того, кто будет его соперником: опытный миксфайтер или начинающий. Емельяненко по-прежнему считается лучшим тяжеловесом за всю историю спорта.

Все помнят, что бой должен был состояться в феврале, но у Митриона обнаружили камни в почках. На этот раз россиянин изменил свою систему подготовки. Наконец-то он оставил свою молодую команду Fedor Team и отправился оттачивать свое мастерство кулачного боя в Голландию, где его готовят одни из лучших тренеров в стране. Выезд заграницу говорит о том, что Емельяненко готовится именно к стилю Мэтта, который очень хорошо работает в стойке. У Федора есть большое преимущество — американец бороться практически не умеет. Если Емельяненко найдет возможность задушить его или взять на болевой — победа гарантирована. Опыт поединка против Фабио Мальдонадо учтен. Повторения валидольной схватки быть не должно.

Прогноз: победа Федора Емельяненко болевым или удушающим приемом.

BELLATOR 180

«Madison Square Garden», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Дата: 25 июня

Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Емельяненко (27-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5)