Хольгер Бадштубер: Планирую возвращение в сборную Германии

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер заявил, что хотел бы продолжить карьеру в рядах сборной Германии.

«Мне очень хочется продолжать движение вперед и начать наконец новый виток своей карьеры. Я с большим удовольствием поиграл бы в одной из европейских лиг. Мне всего 28 лет и я планирую продолжать играть на высочайшем уровне. Сборная? Почему нет, я планирую туда вернуться», - цитирует Бадштубера Sport1.

Напомним, что в прошлом сезоне Бадштубер играл на правах аренды в «Шальке-04». После окончания чемпионата гельзинкирхенцы объявили, что соглашение с защитником расторжено.