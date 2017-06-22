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«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Напомним, сезон-2016/17 Трошечкин провел на правах аренды в «Факеле», в составе которого забил два гола в 30 матчах и был признан лучшим молодым игроком ФНЛ.

«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ.

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