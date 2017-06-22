«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник «Ростова»
Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к
ситуации.
Напомним, сезон-2016/17 Трошечкин провел на правах аренды в «Факеле»,
в составе которого забил два гола в 30 матчах и был признан лучшим молодым
игроком ФНЛ.
«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в
РФПЛ.
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