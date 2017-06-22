Глава Международной федерации самбо: Трамп - фанат Емельяненко

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, что президент США Дональд Трамп является поклонников российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.

«Когда Дональд Трамп стал президентом США, я решил, что это наша счастливая звезда. Ведь он — фанат Федора Емельяненко, не пропустивший ни одного его боя на территории США. После этого события я был уверен, что на самбо посмотрят по-другому, даже готовился написать письмо американскому лидеру. Но сейчас в США самого Трампа так шельмуют, что мы пока воздерживаемся и не пишем, а продолжаем развиваться. Сейчас помимо мужского, женского и боевого появилось пляжное самбо», - цитирует Шестакова «Лента.Ру».

Напомним, что 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдет поединок между Емельяненко и американским бойцом Мэттом Митрионом.