Мухамед Берхамов: Сейчас тренируюсь в лайт-режиме, потому что сейчас Рамадан

Претендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — об отдыхе после крайнего поединка против Шарафа Давлатмурадова.

- После победы над Шарафом Давлатмуродовым на АСВ 55 я немного отдохнул, так как довольно сильно устал и нужно было отвлечься. Проводил по одной тренировке в день, держал себя в форме. Потом, после трех-четырех недель отдыха вступил на кубке Дона по рукопашному бою и занял первое место в категории до 85 килограмм.

Сейчас тренируюсь в лайт-режиме, потому что сейчас Рамадан. Днем я ничего не ем, только вечером и ночью кушаю. Сейчас работаю с железом, больше внимания уделяю набору массы. Уже неплохо набрал, вешу около 88 килограммов. Думаю, набрать еще три-четыре килограмма и потихоньку входить в форму. Не могу сказать, что я сейчас в форме, поэтому будет над чем работать. Помимо железа делаю различные легкие тренировки: немного грепплинга и работы по лапам.